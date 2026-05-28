◇ナ・リーグ ドジャース4―1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目。規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、防御率は0.82となった。投打にわたる活躍でチームを5連勝に導いた。

投球を受けたスミスは「ショウヘイが素晴らしいスタートを切ってくれた。そしてどんどん調子を上げていた」と投球内容を称賛した。初回に自らの9号先頭打者アーチ、さらにフリーマンの7号本塁打と2本のソロアーチで2点を先行。大谷は勢いを付けて初回のマウンドに上がった。先頭のマッカーシーを直球で追い込むと、最後は外角カーブで空振りの3球三振。続くフリーマンを二飛、ラムフィールドは四球で歩かせたが、4番・グッドマンを危なげなくスイーパーで中飛に仕留めた。

2回も2死から四球を与えたが、無失点。3回は先頭のジュリエンをスイーパーで見逃し、1番・マッカーシーもスイーパーでバットを空を切らせ、連続三振でこの日初めての3者凡退のイニングをつくった。

4回、痛恨の制球ミスが失点につながった。先頭のラムフィールドにこの日2個目の四球を与え、次打者・グッドマンにはカウント2―0からのスイーパーが抜け、死球を与えた。ピンチを広げる“制球ミス”に大きく天を仰ぎ、わずかに首をかしげる仕草を見せた。次打者・ジョンストンの二ゴロで1死一、三塁とすると、カストロにも緩い当たりの二ゴロを打たれ、二塁手・フリーランドの好守で打者走者はアウトとなったが、三走は生還。無安打で得点を失った。

大谷は5、6回を無失点でしのぎ、今季最多の5四死球を与えながらも、要所を締める投球でリリーフ陣へとバトンをつないだ。「ショウヘイが素晴らしいスタートを切ってくれたと思ったよ。彼はどんどん調子を上げていた。彼は必要な時にちゃんと投げる方法を見つけるんだ。集中して、感覚をつかんだだけで、時々訪れるちょっとしたピンチをうまく切り抜けるんだよ。今日はゾーンより少し荒れ気味だけど、彼はバランスを保ち、必要な時にしっかり投げていた」と大谷の快投を称えた

大谷降板後も7回を2番手・クラインが抑え、8回から3番手で登板したスコットは2死からロッキーズにとってのこの日初安打を許したが、危なげなく無失点で終え最終回へ。9回はハートが確実に締め、キャリア初のセーブを記録した。