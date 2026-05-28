アメリカのトランプ大統領は27日、テキサス州の共和党の予備選挙で勝利したトランプ氏の熱烈な支持層「MAGA」派の候補について、称賛しました。

26日に行われた上院選の共和党候補を決める予備選挙では、トランプ大統領が支持した州の司法長官ケン・パクストン氏が、現職で共和党の重鎮として知られるジョン・コーニン氏を大差で破りました。

パクストン氏は、公費の私的流用疑惑などのスキャンダルを抱えてきましたが、「MAGA」路線を掲げ、保守層の強い支持を集めました。

こうした中、トランプ氏は27日、自身のSNSで、勝利したパクストン氏について、「常識的で皆から尊敬される上院議員になる」と称賛しました。

一方、パクストン氏が議席を争う民主党の「新星」とされるジェームズ・タラリコ氏について、「テキサス州史上最悪の候補かもしれない」と批判しました。

今回の結果について、アメリカメディアは、「トランプ氏への忠誠が共和党の候補者選びに大きな影響力を与えている」と伝えています。

テキサス州では、知事選、上院選、司法長官選などの州全体の選挙で、1994年以来、30年以上にわたり民主党が負け続けています。