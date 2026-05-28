本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で、4-1の勝利に貢献した。試合後、ウィル・スミス捕手が称賛した。

相手先発の菅野智之投手から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾で、自身を援護。スタジアムを沸かせた。

投手としては、制球に苦しみフラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線に的を絞らせず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

試合後、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、スミスの場内インタビューを放送。大谷について「ショウヘイは素晴らしいスタートを僕らにもたらしてくれた。制球には少し苦しんでいたけれど、相手に的を絞らせず、必要な時にしっかり投げられてた。最高だったよ」「重要な時にしっかり必要な球を投げられる選手だ」と“勝負勘”を称賛していた。



（THE ANSWER編集部）