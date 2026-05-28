

ため池

視聴者の皆さんの疑問に答える「みんなのハテナ」です。今回のテーマは、米作りに欠かせない水を蓄えておく「ため池」です。

ため池はいくつある？（大勢の視聴者）

岡山には9135カ所、香川には1万2217カ所のため池があります。香川のこの数は兵庫県、広島県に次いで全国第3位です。そして、県土の総面積に対する密度では全国1位です。

ちなみに、香川県最大の農業用のため池「満濃池」では、毎年6月15日に池の水を放流する「ゆる抜き」が行われます。

ため池は何のために？（観音寺市 まーき 68歳）

1万2000を超える香川のため池の老朽化対策や整備などを担当している、香川県庁土地改良課の大西忍さんに聞きました。

（香川県土地改良課／大西忍 課長補佐）

「降水量が少ない香川県では、古くから農業用水をため池にため、節水しながら農業を営んできた歴史がある」

水源が十分ではない香川県の慢性的な水不足を解消するために建設された多目的水路「香川用水」は、徳島県の吉野川の水を導き、農業用水・水道用水・工業用水として安定供給しています。

（香川県土地改良課／大西忍 課長補佐）

「香川用水通水後は、（それぞれの）ため池に香川用水を貯水し、下流の農作物の水需要に応じて配水する調整池の機能も担っております。また台風による洪水のピークが抑えられる、洪水調節機能もあります」

ため池はこのほかに、多様な生物の生息場所にもなっています。

さらに、ため池が地域の言い伝えやお祭りなど、伝統や文化の発祥となっているものもあります。

「ひょうげ祭り」は、高松市香川町浅野の新池というため池を築いた江戸時代の藩士の功績を称え、豊作と水の恵みに感謝するまつりです。

ため池の課題は？（岡山市 きろろん 63歳）

（香川県土地改良課／大西忍 課長補佐）

「ため池における課題は、施設の老朽化と保全管理の2点あります」

ため池の多くが江戸時代に造られており、非常に古く老朽化しているものがあります。老朽化したため池については、自治体で計画的に改修や廃止をしているそうです。

（香川県土地改良課／大西忍 課長補佐）

「そこで『香川ため池保全管理サポートセンター』を設置し、パトロールや管理者向けの講習会など管理体制のサポートを行っています」

最近は、ラジコン草刈り機の導入により、草刈り労力を軽減する取組なども行われているそうです。

「ため池の管理は大変ですか？」（高松市 kama2 58歳）

（香川県土地改良課／大西忍 課長補佐）

「市や町が、地震や豪雨などの際に、ため池の状況を迅速かつ安全に把握できる監視カメラや水位計の設置に取り組んでおります」

（記者リポート）

「綾川町のため池に来ています。ご覧ください。池の縁にこういった機械が取り付けられていまして、ライブ映像が送られている他、24時間、水量などを遠隔地に伝えています。こういった機械が香川県内の約120カ所のため池にとりつけられています」

ため池は人々の生活に根ざした重要な施設です。この先も時代に応じた活用、維持管理の仕方も考えながら、保全していくことが大切ですね。

（2026年5月28日放送「News Park KSB」より）