TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUN、名作韓ドラ『天国の階段』主題歌ソロ歌唱 日本語リメイクバージョンで【コメント全文】
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNがソロ歌唱する、名作韓国ドラマ『天国の階段』Amazon Audible日本語オーディオドラマ版主題歌「逢いたい （Japanese Ver.）」が、Amazon Musicから独占先行配信にて6月4日にデジタルリリースされることが決定した。
【写真】TAEHYUN「逢いたい」ジャケット
今回オーディオドラマの制作と配信を行うのは、Amazonのオーディオブック・音声コンテンツ制作・配信サービス・Audible。Audibleは今年新しく披露する韓国コンテンツラインナップの初作品として5月28日の韓国ドラマ『天国の階段』を原作とした日本語オーディオドラマを公開する。
『天国の階段』は2000年代当時韓国SBSで放送され、最高テレビ視聴率42.4%を記録した大人気作。韓国のみならず、日本のほか、アジア全域でシンドローム級人気を得て長い間お茶の間の記憶に残っている名作が、約20年ぶりにオーディオドラマで生まれ変わる。
当時オリジナルサウンドトラックで大きな人気を得た名曲「逢いたい」も日本語でリメイクされ、オーディオドラマに挿入される。今回、日本語リメイクバージョンにはTOMORROW X TOGETHERのメンバーTAEHYUNが歌唱に参加した。
TAEHYUNが歌う「逢いたい」は、6月4日から7月3日までAmazon Musicで独占配信され、5月28日から配信されるAudibleのオーディオドラマ『天国の階段』ではリリースに先立って聴くことができる。
【TAEHYUNコメント】
Audibleで配信されるオーディオドラマ『天国の階段』の主題歌「逢いたい」を歌わせていただきました。本作で描かれる「あなたに会いたい」という想いを込めてレコーディングしたので、楽曲を通じて登場人物の切ない感情を感じていただけたらうれしいです。『天国の階段』は韓国でもとても人気で、僕自身も好きな作品なので、今回主題歌として参加できたことでより大切な作品になりました。「逢いたい」は音源配信に先駆けてAudible内で聴くことができるので、ぜひAudibleでお楽しみください。
【写真】TAEHYUN「逢いたい」ジャケット
今回オーディオドラマの制作と配信を行うのは、Amazonのオーディオブック・音声コンテンツ制作・配信サービス・Audible。Audibleは今年新しく披露する韓国コンテンツラインナップの初作品として5月28日の韓国ドラマ『天国の階段』を原作とした日本語オーディオドラマを公開する。
当時オリジナルサウンドトラックで大きな人気を得た名曲「逢いたい」も日本語でリメイクされ、オーディオドラマに挿入される。今回、日本語リメイクバージョンにはTOMORROW X TOGETHERのメンバーTAEHYUNが歌唱に参加した。
TAEHYUNが歌う「逢いたい」は、6月4日から7月3日までAmazon Musicで独占配信され、5月28日から配信されるAudibleのオーディオドラマ『天国の階段』ではリリースに先立って聴くことができる。
【TAEHYUNコメント】
Audibleで配信されるオーディオドラマ『天国の階段』の主題歌「逢いたい」を歌わせていただきました。本作で描かれる「あなたに会いたい」という想いを込めてレコーディングしたので、楽曲を通じて登場人物の切ない感情を感じていただけたらうれしいです。『天国の階段』は韓国でもとても人気で、僕自身も好きな作品なので、今回主題歌として参加できたことでより大切な作品になりました。「逢いたい」は音源配信に先駆けてAudible内で聴くことができるので、ぜひAudibleでお楽しみください。