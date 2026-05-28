Audible、2026年新作ラインアップ発表 新ジャンル「韓国コンテンツ」登場…第1弾は『天国の階段』
音声コンテンツ制作・配信サービス『Amazonオーディブル（Audible）』が28日、2026年の新作ラインアップを発表した。
【写真】名作ばかり！Audible 2026年新作ラインナップ
近年“聴く読書”への関心が高まり、日常生活のさまざまなシーンで音声コンテンツを楽しむスタイルが広がるとともに、コンテンツへの期待も一層高まっている。こうした背景を踏まえ、Audibleでは2026年も、Audibleオリジナル「オーディオファースト作品」や話題作・名作のオーディオブック化の拡充、さらには新ジャンルの開拓を通じて、多様なニーズに応える魅力的なコンテンツを届けていく。
Audibleオリジナルとして展開するオーディオファースト作品は、Audibleが著者・出版社と協力しながら独自に企画・制作する人気コンテンツ。昨年11月に配信されたミステリー作家・湊かなえによる『暁星（あけぼし）』は、書籍化に先立ちオーディオブックとして音声で発表されたオーディオファースト作品として初めて「2026年本屋大賞」にノミネートされるなど、音声発の作品の新たな可能性を示した。
その最新作として、中山七里による新作Audibleオリジナル作品『火と話す男』を、声優・榎木淳弥の朗読で28日より配信開始。さらに、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』などの著書で知られる文芸評論家・三宅香帆による初のAudibleオリジナル・オーディオファースト作品『没頭する力』の配信も予定している。そのほかにも2026年は、推理小説で人気の横関大、解剖学者の養老孟司と哲学者の國分功一郎、実業家でタレントのひろゆきなど、第一線で活躍するクリエイター陣を迎え、多彩なジャンルのオリジナル新作を順次届けていく。
多くの読者に親しまれてきた話題作や名作のオーディオブックが、今年も続々と登場。28日より、待望の新作を一挙に配信開始。村上龍の代表作『五分後の世界』を俳優・桐谷健太の朗読で、昨年映画化で大きな話題を呼び2025年のAudible人気作品ランキングでも1位を獲得した『国宝』の著者・吉田修一による長編小説『ミス・サンシャイン』を俳優・水上恒司の朗読で、ノーベル文学賞受賞作家・ハン・ガン『すべての、白いものたちの』を俳優・三浦透子の朗読で、それぞれ配信開始する。さらに、染井為人の最新作『硝子のマンション』を6月24日より書籍と同時配信予定、池井戸潤の最新作『ブティック』を6月26日より配信予定としている。
2026年の新たな取り組みとして、Audibleにこれまでなかった新ジャンル「韓国コンテンツ」が登場。韓国ドラマや韓国文学など、幅広いジャンルのコンテンツを展開する。第1弾として、韓国ドラマより、2000年代に日本で大きな人気を博し、第一次韓流ブームを象徴する作品として知られる『天国の階段』を、Audibleオリジナルのオーディオドラマとして本日28日より配信開始。本作を皮切りに、Audibleでは韓国コンテンツの拡充を進めるとともに、これまでになかった新ジャンルの開拓を通じて、多様なニーズに応える豊かなラインナップを展開していく。
【写真】名作ばかり！Audible 2026年新作ラインナップ
近年“聴く読書”への関心が高まり、日常生活のさまざまなシーンで音声コンテンツを楽しむスタイルが広がるとともに、コンテンツへの期待も一層高まっている。こうした背景を踏まえ、Audibleでは2026年も、Audibleオリジナル「オーディオファースト作品」や話題作・名作のオーディオブック化の拡充、さらには新ジャンルの開拓を通じて、多様なニーズに応える魅力的なコンテンツを届けていく。
その最新作として、中山七里による新作Audibleオリジナル作品『火と話す男』を、声優・榎木淳弥の朗読で28日より配信開始。さらに、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』などの著書で知られる文芸評論家・三宅香帆による初のAudibleオリジナル・オーディオファースト作品『没頭する力』の配信も予定している。そのほかにも2026年は、推理小説で人気の横関大、解剖学者の養老孟司と哲学者の國分功一郎、実業家でタレントのひろゆきなど、第一線で活躍するクリエイター陣を迎え、多彩なジャンルのオリジナル新作を順次届けていく。
多くの読者に親しまれてきた話題作や名作のオーディオブックが、今年も続々と登場。28日より、待望の新作を一挙に配信開始。村上龍の代表作『五分後の世界』を俳優・桐谷健太の朗読で、昨年映画化で大きな話題を呼び2025年のAudible人気作品ランキングでも1位を獲得した『国宝』の著者・吉田修一による長編小説『ミス・サンシャイン』を俳優・水上恒司の朗読で、ノーベル文学賞受賞作家・ハン・ガン『すべての、白いものたちの』を俳優・三浦透子の朗読で、それぞれ配信開始する。さらに、染井為人の最新作『硝子のマンション』を6月24日より書籍と同時配信予定、池井戸潤の最新作『ブティック』を6月26日より配信予定としている。
2026年の新たな取り組みとして、Audibleにこれまでなかった新ジャンル「韓国コンテンツ」が登場。韓国ドラマや韓国文学など、幅広いジャンルのコンテンツを展開する。第1弾として、韓国ドラマより、2000年代に日本で大きな人気を博し、第一次韓流ブームを象徴する作品として知られる『天国の階段』を、Audibleオリジナルのオーディオドラマとして本日28日より配信開始。本作を皮切りに、Audibleでは韓国コンテンツの拡充を進めるとともに、これまでになかった新ジャンルの開拓を通じて、多様なニーズに応える豊かなラインナップを展開していく。