女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫で元NHKプロデューサーの高橋康夫さんとの関係について明かした。

三田は高橋さんとは「康夫さん」「佳子さん」と呼び合っていると言い「途中で“ママ”って言ったとき、凄く嫌だった。“ママなんて言わないで！”って怒ったんですけれど」と振り返って笑ってみせた。

1974年に結婚し52年。金婚式を過ぎたと言われ「そんなのやらないんです」ときっぱり。銀婚式は結婚式を挙げたタヒチを再び訪れたと言い「向こうの人覚えていて。やっぱり同じように歓待してくれて」と目を細めたが「でも50年は知らん顔、二人共」と苦笑した。

高橋さんはどんな存在かと問われ「今はやっぱり、最期まで一緒に生きる人かなっていう覚悟はできましたけど」と明言した。

それでも「一時期はもういろいろ…なんていうんでしょうかねえ。男って何か甘えるでしょう？私こんな大変なのに、それ以上甘えられても困るわよって」と三田。「それで一緒にいるの嫌だなとかって思うようになった時もあったんだけれども、踏みとどまって。やっぱり子供や孫やいますとね」と打ち明けた。

「でもこの頃はいいところも見えてきて。まあ一緒に最期まで。どっちが先に逝くかなって、言っています」とにこやかに話した。