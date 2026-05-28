◆米大リーグ ドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場。投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて防御率が規定投球回未到達ながら０・８２となった。打っても初回先頭の１打席目に、菅野智之投手（３６）から９号先頭打者本塁打を放ち、決勝打となる先制点をたたき出して、投打の二刀流でチームを５連勝に導いた。

試合後の大谷は「全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います。いいディフェンス（守備）にも助けられてそこが大きかったのかなと思います。全体通して、制球力。自分の投げたいところに投げられないフラストレーションと格闘していた感じかな」と５四死球を悔やんで不満顔だった。それでも「当たり自体強い当たりは打たせていないのは唯一いいところじゃないかなと思います」と手応えも口にした。

１回表は２死から四球を与えたが、グッドマンを中飛。休む暇なく１回裏先頭の打席に立つと、カウント１―１から真ん中に甘く入った菅野の９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球を中堅に運んだ。打球速度は１１１・３マイル（約１７９・１キロ）、打球角度は２１度。６試合ぶりの本塁打となる９号先制ソロに本拠地は大盛り上がりとなった。

大谷は前日２６日（同２７日）に右手に死球を受け、途中交代。状態が心配されたが二刀流で出場し、初回から投打で周囲の心配を吹き飛ばした。前回登板の２０日（同２１日）の敵地・パドレス戦では、投げては５回３安打無失点で４勝目をつかみ、打者としても１回表先頭に初球を捉えた「プレーボール弾」の８号先制ソロ。メジャーのレギュラーシーズンで先発投手が先頭弾を放つのは初の快挙だったが、２登板連続の先頭弾となった。

フリーマンもソロを放って続き、２点のリードとなった２回も２死から四球を与えたが無失点。３回は３者凡退で抑え、３回先頭の２打席目は見逃し三振に倒れた。４回は先頭から四球、死球で無死一、二塁のピンチを迎えると、１死一、三塁でカストロの二ゴロの間に三塁走者が生還して１点を失った。それでも直後にコールが左前適時打を放って再び２点差。５回も先頭に四球を与えたが後続を抑え、６回も３者凡退で抑えた。結局５四死球を与えながらも無安打１失点という快投を見せた。

５回１死での菅野との対戦は一ゴロ。菅野は５回途中６安打３失点で降板した。３番手右腕・センサテーラとの対戦になった７回２死三塁の４打席目は左直に倒れた。ドジャースは１安打無失点継投で５連勝とした。