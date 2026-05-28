◇ナ・リーグ ドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては6回無安打1失点と投打にわたる活躍でチームを5連勝に導いた。

試合後、大谷は「全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います」と投球内容を振り返り、5勝目も5四死球という結果に笑顔はなかった。

そして、「良いディフェンスに助けられて、そこが大きかった。全体通して、制球力、自分の投げたいところに投げられていないフラストレーションというか、そういうのと格闘していた感じかなと思います」と野手陣の好守備に感謝した。

フラストレーションの要因については「投手は歩かせたくないですし、ヒットを打たれるよりも四球でランナーを出すのは個人的にですけど嫌なことではあるので、そういう意味では多すぎたかなと思います」とした。

結果的には6回1失点で5勝目を挙げ「当たり自体、強い当たりを打たせてないっていうのは唯一、いいところかなと思います」と振り返った。

その上で救援陣について「全体的にブルペンは素晴らしい仕事を毎試合こなしていますし、安定感がある。そこまでつなげば勝てるんじゃないかなっていうゲーム運びができているので、オフェンスも7回まで勝っているシチュエーションをつなげば、十分に勝機はあるんじゃないかなっていうぐらい皆が安定感ある仕事をしている」と称えた。