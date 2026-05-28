【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのロッキーズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、一回に相手先発の菅野智之から先頭打者本塁打となる９号ソロを放つなど、４打数１安打１打点だった。

投げては６回無安打１失点、７奪三振で５勝目（２敗）を挙げた。

菅野は一回に大谷とフリーマンにソロ本塁打を許すなど、４回２／３を６安打３失点で４敗目（４勝）を喫した。

試合はドジャースが４―１で勝ち、５連勝を飾った。

大谷がメジャーで日本人投手と先発で投げ合うのは、公式戦では９年目で初めて。メジャー２年目の菅野も初となった。

大谷は一回表を無失点に抑えると、その裏の攻撃前、ベンチの前で立ったまま防具をつけて打者の準備を行った。打席に入った際にはヘルメットのつばを軽く触り、マウンド上の菅野にあいさつした。

これまでメジャーでの対戦は５打数４安打２本塁打と相性のいい菅野に対し、３球目の外角高めの直球をとらえると、打球はバックスクリーンへ。６試合ぶりの９号ソロで、前回登板した２０日のパドレス戦で先頭打者本塁打を放って以来の一発だった。

自らのアーチで先制し、流れをつかんだ。投手としては四回に２四死球で走者を出し、内野ゴロの間に１点を失った。それでも崩れることはなく、６回まで安打は許さなかった。