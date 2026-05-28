1児の母・高垣麗子「おかずの味変にも役立つ」スパイス使った娘弁当公開「すごく参考になる」「赤緑黄の3色揃ってる」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】モデルの高垣麗子が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「赤緑黄の3色揃ってる」おかずの味変にも役立つスパイス使った娘弁当
高垣は「今日のお弁当」と記し、娘のために作った弁当の写真を投稿。小袋タイプのふりかけを添えた雑穀米、オムレツ、竹輪と枝豆のカレー炒め、ミニトマト、アスパラガスを彩りよく盛り付けたお弁当を披露している。「カレー粉には『クルクミン』という成分が入っていて、このクルクミンには殺菌作用があるのだそう」と説明。「娘がカレー好きということもあるけど おかずの味変にも役立つし カレーパウダーは欠かせないわが家です」と、カレーパウダーの便利さをつづっている。
また高垣は「今日も楽しんできてね」というメッセージで投稿を結んでいる。
この投稿に、ファンからは「愛情感じる」「健康的で栄養満点」「美しい盛り付けにうっとり」「すごく参考になる」「赤緑黄の3色揃ってる」「オムレツもふわっとしてて美味しそう」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「赤緑黄の3色揃ってる」おかずの味変にも役立つスパイス使った娘弁当
◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露
高垣は「今日のお弁当」と記し、娘のために作った弁当の写真を投稿。小袋タイプのふりかけを添えた雑穀米、オムレツ、竹輪と枝豆のカレー炒め、ミニトマト、アスパラガスを彩りよく盛り付けたお弁当を披露している。「カレー粉には『クルクミン』という成分が入っていて、このクルクミンには殺菌作用があるのだそう」と説明。「娘がカレー好きということもあるけど おかずの味変にも役立つし カレーパウダーは欠かせないわが家です」と、カレーパウダーの便利さをつづっている。
◆高垣麗子の投稿に「すごく参考になる」の声
この投稿に、ファンからは「愛情感じる」「健康的で栄養満点」「美しい盛り付けにうっとり」「すごく参考になる」「赤緑黄の3色揃ってる」「オムレツもふわっとしてて美味しそう」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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