【S.H.MonsterArts ゴジラ (2014) 『GODZILLA ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-】 発売日：5月30日 → 未定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、5月30日に発売を予定していたアクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (2014) 『GODZILLA ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」の発売延期を発表した。

本製品は、映画「GODZILLA ゴジラ」に登場するゴジラを、ゴジラ造形の第一人者である酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースで、劇中イメージを参考に彩色を調整した姿を、同社のアクションフィギュア「S.H.MonsterArts」で商品化したもの。映画のポスターアートがデザインされたペーパークラフトが付属する「-Movie Graphic Plus-」シリーズで再び商品化している。

今回同社より本製品の発売延期が発表され、延期後の発売日に関しては現在未定。今後改めて「TAMASHII NATIONS OFFICIAL SITE」にて告知を予定している。

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