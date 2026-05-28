価格高騰するサッカーワールドカップのチケット販売めぐり、ニューヨーク州などがFIFAに対する捜査開始

サッカーワールドカップの価格が高騰しているチケット販売をめぐり、ニューヨーク州などがFIFA（国際サッカー連盟）に対する捜査に乗り出しました。

6月に開幕するサッカーワールドカップ（FIFAワールドカップ2026）の観戦チケットの販売をめぐり、当初の「座席ゾーン」が変更され、価格の高騰を招いたとして、ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官がFIFAに対する捜査を始めたと明らかにしました。

発表によりますと、チケットが販売された当初、FIFAの座席表は最も高い「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで、4つの座席ゾーンに分けられ、多くのファンが購入しました。

ところが、FIFAはその後、4つのゾーンの中にさらに条件の良い座席ゾーンを設け、高い価格のチケットを販売したことから問題となりました。

すでにチケットを購入したファンからは、意図せずに条件の悪い座席を割り当てられたと訴えています。

また高価な「カテゴリー1」で購入したものの、変更後、座席がピッチから遠い「カテゴリー2」の座席ゾーンになっていたケースもあったということです。

FIFAのチケット利用規約には、販売サイト上の座席表などは「あくまでも参考情報であり、スタジアムの実際のレイアウトを反映しているとは限らない」としていますが、捜査当局はこうした「後出し販売」がファンを欺き、価格の高騰に影響を与えた可能性もあるとみて調べています。