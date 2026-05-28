ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ぼんちおさむ（73）が長年世話になった亡きレジェンド俳優との切ない思い出を語った。

漫才ブームで人気者となった2人だが、その後仕事が減り始めると86年には一度、コンビを解散している。おさむは役者の仕事に精を出し、人生の師匠は今も「藤田まことさん」だと明かした。

「33歳でコンビ解散して、34歳でドラマ『はぐれ刑事純情派』が始まって、出られるようになった」と回想。同ドラマの主演が藤田さんで、「僕の尊敬する人」と話した。演技だけでなく「歌はうまいし、おしゃべりは上手。頭もええし、とにかく何でもできる」と褒めちぎった。

ある日、酒の席で藤田さんから「オマエな、こんなこと言うたらなんやけど…二代目藤田まこと、オマエが継げ。二代目藤田まこと、オマエにやる」と言われたと告白。「俺、それ聞いた瞬間…くわ〜って…」と舞い上がる様子を表現し、「涙ブワ〜ッと出た」と振り返った。

「コンビ再結成してないし、役者はやってるけどこれからどうなるか分からんし。二代目藤田まことって…名前大きいがな！憧れの人やしうれしい。泣いて“ありがとうございます！”って」と当時の心境を吐露した。

翌日、おさむは藤田さんの楽屋へ行き、「師匠、昨日はありがとうございました。僕、藤田まことの名を汚さないように、二代目頑張ります！」とあいさつした。

「え…？」と鈍い反応の藤田さんに、「昨日“二代目藤田まこと、オマエにやる”って言われましたよね」と確かめると、「言うてるかーっそんなこと！アカンアカン、やれへん！」と、全力で否定されたことを明かした。

話を聞いていたかまいたちら後輩からは「最悪や…」「悲しすぎる」と失笑が起こり、おさむも苦笑いだった。