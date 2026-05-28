大谷翔平　圧巻6回“ノーヒット”1失点で5勝目　防御率は0.82　“投打二刀流”打っては菅野智之から9号先頭打者弾

◆ロサンゼルス・ドジャース4ー1コロラド・ロッキーズ 27日（日本時間28日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは27日（日本時間28日）、ホームでロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番投手・DH」で先発出場。打ってはロッキーズ・菅野智之投手（36）から9号先頭打者アーチを放ち、投げては6回を無安打1失点に抑えて今季5勝目を挙げた。

前日のロッキーズ戦で右手付近に死球が直撃し、途中交代していた大谷だが、この試合は予定通り投打二刀流で先発。1回裏の第1打席、菅野から6試合ぶりとなる9号先頭打者ホームランを放った。

菅野が投げた150キロの直球を捉え、センターバックスクリーンに飛び込んだ打球は、速度179キロ、飛距離129メートル、角度21度の豪快なアーチとなった。

大谷と菅野の対戦は、3回の第2打席は見逃し三振、5回の第3打席はファーストゴロで菅野に軍配が上がった。

大谷は投げては4回に四死球絡みで1点を失ったが、6イニングを投げて5つの四死球を与えながらもノーヒットに抑え、7奪三振1失点と力投。6回を終えてドジャースが3−1とリードし、今季5勝目の権利を持ってマウンドを降りた。今季の防御率は0.82となった。

一方の菅野は4回2/3を投げて被安打6、被本塁打2、奪三振3、失点3の成績だった。

試合はドジャースが4−1で勝って5連勝。大谷は今季5勝目（2敗）を挙げ、菅野は今季4敗目（4勝）を喫した。