◇ア・リーグ ホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日 シカゴ）

ホワイトソックスは27日（日本時間28日）、本拠地でツインズに18安打15得点を奪い大勝。チームは貯金を再び1とした。

その試合中には、シカゴの「サウス サイド（球団の所在地の愛称）」にも「Tarps Off（シャツ脱ぎ）」軍団が大量発生した。この日はホワイトソックスの大量得点に気をよくした男性陣が外野付近のエリアで大声で上半身裸で歌い続ける姿が、地元放送局の映像で何度も映し出された。

そして大規模集団は定番の有名な応援チャント「THE White Stripes」の「Seven Nation Army」に加え、日本でもDeNA・山崎康晃投手の登場曲“ヤスアキ ジャンプ”で有名な「Zombie Nation」の「Kernkraft 400」を歌い続け、ナインを後押しした。

マイドロスが満弾を放ち、村上も20号を放つなど本拠地の雰囲気は最高潮。勝利に気を良くしたサウスサイドの「シャツ脱ぎ」集団は、好調なチームを支えるために増加していくことは間違いない。