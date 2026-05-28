フリーアナウンサーの神田愛花（45）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身を救ったという曲を明かした。

同番組では「平成J-POP＆ドラマ名場面全見せSP」を特集。クイズ企画として、「30〜50代女性100人に聞いた95〜99フジドラマ主題歌ラブソングランキング」を取り上げた。

その中で、女優・和久井映見が主演を務めた1996年のドラマ「ピュア」から、Mr.Childrenの主題歌「名もなき詩」が4位にランクインすると、神田は「この曲に何回も人生を助けられてまして」と打ち明けた。

そして「とくにこの歌詞のところ」とピックアップ。スタジオで同曲の「妙なプライドは捨ててしまえばいい そこからはじまるさ」の部分が流れると、「このワンフレーズです。ここで凄い救われました」と振り返った。

「自分はプライドが結構ある時期があって、それが邪魔してる人生だったから」といい、歌詞に「そうか」と大感動。「何回もプライドを捨ててたらこうなっちゃった」と笑わせた。

これを受けて「ハライチ」澤部佑から「アントニオ猪木さんも、プライドを捨てたほうがいいなっていう気持ちですか」と振られると、神田は得意のモノマネで応じたが、澤部の相方・岩井勇気は「芸人としてのプライドが目覚めちゃった」とツッコミ。澤部は「ご主人が芸人なんですけどね」とあきれていた。