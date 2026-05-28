TWICEのMOMO（29）が、28日までにインスタグラムを更新。腰のくびれと腹筋を惜しげなく披露した。

MOMOはインスタグラムで「Paris」にハートマークの短いフレーズとともに、写真を8枚公開した。16、17日の2日間、単独コンサートの「TWICE WORLD TOUR」が、パリのアコー・アリーナで開催され、そのバックステージのショットをアップした。

韓国メディアのマイデーリーは28日「目の置き場に困る素肌…一寸のクロップトップに一握りのウエスト」のタイトルで、MOMOの完璧ボディーを描写した。記事では「MOMOの魅惑的な美貌とセンスの良いファッションスタイルが調和した」と報じた。

また「両手を頭に置き、片目をぎゅっと閉じた、ウインクポーズを取り、いたずら心たっぷりでさわやかな魅力を放った。彼女の澄んだ清潔な肌と細やかな顔立ちは、見る人の感嘆を呼び起こす」と絶賛した。

さらに「さらに大胆でシックな姿を披露した写真もあった。ボディーラインがはっきりと見えるウォッシュドデニム素材のコルセットボディスーツを着用した。カメラを見つめ、カリスマ的な表情で圧倒的なオーラを放った」とも伝えた。

TWICEは、東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で、3日間24万人を集めるなど、現在、全世界42都市で56回の大規模ライブツアーを続けている。