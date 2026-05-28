【漢字間違い探しクイズ】見つかるとスッキリ！「輸」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「輸」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。一見するとどれも同じように見えますが、よく目を凝らして探してみてください。制限時間は1分間です！
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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▼解説
「輸」と「輪」はどちらも左側に「車」を持つ漢字ですが、右側の部分が異なります。パッと見ると非常によく似ており、見分けるには集中力が必要です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「輸」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。一見するとどれも同じように見えますが、よく目を凝らして探してみてください。制限時間は1分間です！
問題：「輸」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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正解：輪正解は上から4つ目、左から9つ目「輪」でした。
▼解説
「輸」と「輪」はどちらも左側に「車」を持つ漢字ですが、右側の部分が異なります。パッと見ると非常によく似ており、見分けるには集中力が必要です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)