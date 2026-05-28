【速報】職員2人逮捕の障害者支援施設で警察が家宅捜索 暴行虐待“常習化”実態解明へ 釧路市
北海道釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」で、職員で生活支援員の阿部弘樹容疑者(31)と高橋海吏容疑者(29)が、入所者の男性6人に対し、暴行を加えた疑いで相次いで逮捕された事件で、警察は2026年5月28日午後1時半、施設へ家宅捜索に入りました。
この事件では、2024年3月、入所者の当時44歳の男性に対して髪を引っ張って押し倒し、2026年3月には31歳の男性の足を踏みつけるなどした疑いで、阿部容疑者が逮捕されています。
警察の調べに対し、高橋容疑者は29歳の男性については「イラっとして蹴りました」と容疑を認めていますが、ほかの3人ついては「常習化していて、どのことを言っているのか思い出せません」と供述しているということです。
鶴が丘学園の和田敏幸園長は取材に対し、暴力行為に関する報告や認識について「見ているところでは（暴行行為は）なかったと解釈をするしかないと思っていますので、非常に重く受け止めている」話しています。
警察は家宅捜索などで、施設内での虐待や暴行事件の実態解明を進める方針です。