◇ナ・リーグ ドジャース4―1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠で投打ともにロッキーズを圧倒し、5連勝。先発の大谷翔平投手（31）から4投手をつなぎ、相手打線を1安打1得点に封じた。大谷は6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目。規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、防御率は0.82となった。

初回に自らの9号先頭打者アーチ、さらにフリーマンの7号本塁打と2本のソロアーチで2点を先行。勢いを付けて初回のマウンドに上がった。先頭のマッカーシーを直球で追い込むと、最後は外角カーブで空振りの3球三振。続くフリーマンを二飛、ラムフィールドは四球で歩かせたが、4番・グッドマンを危なげなくスイーパーで中飛に仕留めた。

2回も2死から四球を与えたが、無失点。3回は先頭のジュリエンをスイーパーで見逃し、1番・マッカーシーもスイーパーでバットを空を切らせ、連続三振でこの日初めての3者凡退のイニングをつくった。

4回、痛恨の制球ミスが失点につながった。先頭のラムフィールドにこの日2個目の四球を与え、次打者・グッドマンにはカウント2―0からのスイーパーが抜け、死球を与えた。ピンチを広げる“制球ミス”に大きく天を仰ぎ、わずかに首をかしげる仕草を見せた。次打者・ジョンストンの二ゴロで1死一、三塁とすると、カストロにも緩い当たりの二ゴロを打たれ、二塁手・フリーランドの好守で打者走者はアウトとなったが、三走は生還。無安打で得点を失った。

大谷は5、6回を無失点でしのぎ、今季最多の5四死球を与えながらも、要所を締める投球でリリーフ陣へとバトンをつないだ。7回を2番手・クラインが抑え、8回から3番手で登板したスコットは2死からロッキーズにとってのこの日初安打を許したが、危なげなく無失点で終え最終回へ。9回はハートが確実に締め、キャリア初のセーブを記録した。

グラスノー、スネルが不在の先発投手陣、大谷が太い柱として、3連覇に向け投手陣をけん引していく。