◇MLB ドジャース4−1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が投打に躍動し、チームは5連勝を飾りました。

1番・投手兼DHで先発出場した大谷選手は、ロッキーズの菅野智之投手との日本人投手対決。

初回のマウンドではロッキーズ打線を無失点に抑え、ベンチに戻りすぐに打席の準備。すると菅野投手の3球目、高めのストレートをとらえ、センターバックスクリーンへの飛距離約129メートルの9号先頭打者ホームランを放ちます。前回登板でも1番打者で初球先頭打者ホームランを記録しており、登板日に2試合連発。ロバーツ監督自ら「ひまわりの種」シャワーを浴びせました。さらに3番のフレディ・フリーマン選手にも7号ソロが飛び出し、いきなり2点を奪います。

自らを援護した大谷選手は、3回まで無安打投球。4回は四死球でピンチを招き、内野ゴロの間に失点。それでも失点直後はエセキエル・トーバー選手をストレートで3球三振とし、追加点は与えません。

すると直後の攻撃では、2アウトから3連打で菅野投手から追加点。再び2点差となります。

大谷選手は、5回に4つめの四球を与えますが、得点は許さず。6回99球、無安打、7奪三振。5四死球、1失点の内容。やや制球に苦しみながらも、最速100.3マイル＝約161.4キロのストレートを武器に、ロッキーズ打線を制圧しました。

7回はウィル・クライン投手が失策で走者を出しますが、無失点投球。8回はタナー・スコット投手がこの試合ロッキーズ打線に初安打を許しますが、得点を与えません。8回にはアンディ・パヘス選手の13号ソロホームランで突き放すと、9回はカイル・ハート投手が3人で締めました。

大谷選手は9号本塁打を放つなど、4打数1安打1打点の成績。投げては6回無安打1失点で今季5勝目と異次元の投打二刀流を発揮しました。