◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、初回先頭の１打席目に菅野智之投手（３６）から９号先頭打者本塁打を放って先制点をたたき出すと、投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目の権利を持って降板した。

一方で今後を見据えると緊急事態とも言えるアクシデントもドジャースに連発している。前日２６日（同２７日）には、昨年左肘手術を受けて２５日（同２６日）に復帰したばかりだった「キケ」ことＥ・ヘルナンデスが左脇腹を痛めて途中交代。この日負傷者リスト（ＩＬ）入りとなり、ロバーツ監督は「（左脇腹の筋肉に）重大な断裂が見られた」と説明し、長期離脱の可能性が高くなったことを明かした。

さらに、この日も、２回の１打席目に遊ゴロを放った際に、Ｔ・ヘルナンデスが左太もも裏を痛めて途中交代。やっかいな箇所なだけに、場合によっては長期離脱となる可能性もある。ダブル「ヘルナンデス」の離脱となれば大きな痛手だ。

ドジャースは先発陣のグラスノーが腰を痛めてＩＬ入り。スネルは左肘手術を受けて前半戦の復帰は絶望的だ。さらに抑えのディアスは右肘手術を受け、リリーフのドライヤー、カスペリアスらも故障でＩＬに入っている。打者でも足首の手術を受けたエドマンがまだ復帰しておらず、投打で故障者が続出している緊急事態となっている。ＩＬ入りしている選手はＥ・ヘルナンデスで１４人目となった。