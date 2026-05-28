元日本テレビアナウンサーが、２８日までに自身のＳＮＳで家族ショットを公開した。

現在はフリーで活躍する宮崎宣子アナウンサー（４６）が、インスタグラムに「似てる 私も母のような顔になるんだろな」と書き始め、母と息子と３人で並んだ写真をアップ。「娘には側にいて欲しかったと思いますが、 東京に出してくれて、好きなように生きさせてくれて心から感謝です。 元気なうちに、やれる範囲で親孝行していきたいと思っております。お母さん、ありがとうね。」などと母への思いをつづっている。

この投稿にフォロワーからは「お母様と優しい雰囲気が似てらっしゃいますね」「のぶこちゃん、お母様すてき」「お母様のワンピース、素敵ですね〜」などのコメントが寄せられている。

宮崎アナは２００２年４月に日テレ入社。１２年に退社後、フリーに転身。２１年１１月、大手航空会社パイロットで１０歳年下の男性と結婚。米ロサンゼルス旅行で小型飛行機の操縦体験に参加した際に出会い、俳優の玉木宏似のイケメンだと明かしていた。２３年１０月に長男を出産。また２２年には早大大学院の経営管理研究科に入学し、２５年９月に卒業を報告した。