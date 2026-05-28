Embersがシングル「DNA」リリース「全てを“音のDNA”として刻んでいきたい」
Embersが、6th Digital Single「DNA」を5月28日（木）に配信リリースした。
オーディション番組「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したグループ「XY」元メンバーGAI（Vocal）とKAIRI（Guitar）によるユニットEmbers。ユニット名「Embers」には”残り火”という意味があり、2人の中に残る心の炎を火種に、消えかかった誰かの想いにもそっと火を灯したい。そんな二人の願いが込められている。
「DNA」Music Videoは近日 Embers Official YouTubeにて公開予定とのこと。
■Embers コメント
今も音楽室に歴代の偉人たちが飾られているように、音楽は時代を超えて受け継がれていくものだと思っています。
喜びも、痛みも、覚悟も、その一つ一つが歴史であり、生きてきた証。
その全てを”音のDNA”として、この世に刻んでいきたい。
そんな想いを込めて綴りました。
＜リリース情報＞
Embers
6th Digital Single「DNA」
配信中
https://linkco.re/8xmp3Mh8
オーディション番組「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したグループ「XY」元メンバーGAI（Vocal）とKAIRI（Guitar）によるユニットEmbers。ユニット名「Embers」には”残り火”という意味があり、2人の中に残る心の炎を火種に、消えかかった誰かの想いにもそっと火を灯したい。そんな二人の願いが込められている。
■Embers コメント
今も音楽室に歴代の偉人たちが飾られているように、音楽は時代を超えて受け継がれていくものだと思っています。
喜びも、痛みも、覚悟も、その一つ一つが歴史であり、生きてきた証。
その全てを”音のDNA”として、この世に刻んでいきたい。
そんな想いを込めて綴りました。
＜リリース情報＞
Embers
6th Digital Single「DNA」
配信中
https://linkco.re/8xmp3Mh8