【お知らせ】

このたび、中国銀行と連携し、岡山市南区妹尾に新たな「地域スポーツの拠点」を整備することとなりました



夜間照明付きのフルサイズ人工芝グラウンドやテニスコートを備えた、多世代・多機能型の施設です️✨… pic.twitter.com/8xQAf11xmN