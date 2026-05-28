岡山が中国銀行と連携して新たな「地域スポーツの拠点」を整備! 12月下旬の完成を目指す
ファジアーノ岡山は28日、株式会社中国銀行が保有する「研修センター運動場(土グラウンド)」(岡山市南区妹尾)を活用し、フルサイズの夜間照明付き人工芝グラウンドを中心とした、多世代・多機能型スポーツ施設を整備すると発表した。2026年12月下旬の完成を目指す。
計画では、クラブが中国銀行から土地を20年間借り受け、施設の整備と管理運営を行う。施設には、フルサイズの人工芝グラウンド1面や再整備されたテニスコート、約80台分の駐車場を設置する予定。人工芝グラウンドとテニスコートにはLED照明を完備する。
クラブの調査によると、岡山県内では一般利用が可能な芝生グラウンド(天然芝・人工芝)が全国的にも少なく、夜間照明付き施設はわずか4面にとどまっているという。育成年代を中心にスポーツ環境の不足が課題となる中、子どもたちが安全に運動できる場の創出が急務となっていた。
新施設は、岡山のアカデミー活動やサッカースクール、テニススクールに活用されるほか、地域住民や他競技団体にも開放。サッカー協会主催の公式戦や部活動、地域スポーツ大会など、多世代・多競技が主体的かつ日常的に集う「地域スポーツの拠点」として運営される予定だ。
計画では、クラブが中国銀行から土地を20年間借り受け、施設の整備と管理運営を行う。施設には、フルサイズの人工芝グラウンド1面や再整備されたテニスコート、約80台分の駐車場を設置する予定。人工芝グラウンドとテニスコートにはLED照明を完備する。
新施設は、岡山のアカデミー活動やサッカースクール、テニススクールに活用されるほか、地域住民や他競技団体にも開放。サッカー協会主催の公式戦や部活動、地域スポーツ大会など、多世代・多競技が主体的かつ日常的に集う「地域スポーツの拠点」として運営される予定だ。
【お知らせ】— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) May 28, 2026
このたび、中国銀行と連携し、岡山市南区妹尾に新たな「地域スポーツの拠点」を整備することとなりました
夜間照明付きのフルサイズ人工芝グラウンドやテニスコートを備えた、多世代・多機能型の施設です️✨… pic.twitter.com/8xQAf11xmN