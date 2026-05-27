2ちゃんねる創設者で実業家のひろゆきこと西村博之氏（49）は5月26日に自身のXを更新し、子どもの行動によって親の仕事が失われる事態について、一般論として私見をつづった。巨人・阿部慎之助前監督（47）が娘への暴行容疑で逮捕・釈放され、監督を辞任した一件を念頭に置いたとみられる。

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投稿では冒頭で「真実と実態がわからないから一般論として」と前置きした上で、間違いが分かった際には反省させ、元に戻し、成長する機会を与えることが教育だと説明。「子どもが間違いを犯せない社会は良くない」と締めくくっており、過度な処分や萎縮を生まない社会のあり方に言及した形だ。リプライでは、妻の西村ゆかさん（48）が「それ私が2時間前にコーヒー飲みながら話してたやつやんやんやん」と反応し、夫婦間のやり取りにも注目が集まっている。

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この投稿には、Xユーザーから「確かに、こっちの方が子供の心理的負担が減る、今のままだと子供にとって一生の傷が残りそう」「子どもが児童相談所に連絡するハードルを上げない方がいい…社会が寛容で無ければ守れるものも守れない。そして球団も寛容であってほしい」「ひろゆき正論すぎる …失敗して反省する経験すら奪ったら教育じゃなくてただの処刑だろ」「完全に事実無根なら、球団側も辞任撤回を提案してる気がするけどなぁ」といった声が寄せられている。