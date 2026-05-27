元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）は5月26日に自身のXを更新。巨人・阿部慎之助前監督（47）の辞任をめぐり私見を公開している。

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25日、阿部前監督は娘への暴行容疑で逮捕・釈放され、26日に監督辞任が発表された。橋下氏は、読売巨人軍の山口寿一オーナーが「監督を続けることは許されない」とコメントしたニュース記事を引用し、「違うと思う」と見解を示している。

橋下氏では、児童相談所や警察は初動で子どもを保護するために「過剰気味に動く」と説明。知事、市長時代の経験にも触れ、初動で厳しく対応せずに子どもの命が失われるより、間違ってもよいから過剰に対応するべきだとした。一方で、当事者から説明があり家庭内で対応できそうであれば、社会は家庭に委ねるべきだともつづり、過剰な社会的制裁は児童相談所や警察の動きを鈍らせると指摘している。

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この投稿には、Xユーザーから「この件については橋下さんの意見に全く賛成。球団は事実がわかるまで謹慎でよかったと思う」「巨人は辞めさせてはイケない！！娘さんが何重にも苦しむよ！」「これに関しては賛成。娘が泣き崩れて違うって言ってるんだから」「うん、なんかモヤモヤ」といった声が寄せられている。