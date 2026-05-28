MLB Japanは5月28日、公式Xを更新。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が20号ホームランを放ったことを伝えた。

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村上は同日、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。7回、左中間スタンド中段に飛び込む20号ソロを放った。村上は3試合連続で本塁打を記録。リーグ1番乗りとなる20本塁打の大台に到達した。

MLB Japanは村上の一発について、動画とともに「外角のフォーシームを逆らわず弾き返し、レフトスタンドへ リーグ単独トップに再浮上です！」と紹介。さらに、両リーグ本塁打トップのシュワーバーに1本差となったことも伝えた。



【画像】２０号ソロで迎えられる村上 村上、メジャー１年目２０号



この投稿には、Xユーザーから「リーグ最速きたー！」「怪物や～ 凄すぎる！」「うわぁーえぐい！！完璧すぎる」「わぁ～～村神さま！」「バケモンすぎる」「いやいや、もう漫画の世界すら超えてるって！」「さすがにエグい」「シュワーバーとの争いもさらに面白くなってきた」などコメントが寄せられた。