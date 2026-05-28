乃木坂46、吉田綾乃クリスティー、卒業を決心した理由「1度取り消した決断を後悔しないよう」 “最年長”として周囲への感謝も
乃木坂46は28日、公式サイトを更新し、吉田綾乃クリスティー（30）が卒業することを発表。吉田はブログで卒業を決心した経緯をつづった。
吉田綾乃クリスティーのプロフィール
吉田は「感謝」と題してブログを更新。3日間にわたり開催された東京ドーム公演への感謝を伝えると、8月9日の福岡公演を最後に同グループを卒業することを伝えた。
吉田は過去にも卒業を考えた過去があったことを明かし、「それから数年が経ち、自分の中でゆっくりではあったけど今のタイミングならもう何も思い残す事なく乃木坂46を好きなまま卒業出来るなと思えるようになりました」とつづった。
また「小さい頃から引っ込み思案ですぐ人の背中に隠れるような子供だった私が
いつの日かアイドルという世界に憧れを持つようになった頃、たまたま見てたテレビに映っていた乃木坂46を見て一瞬で虜になってそこで3期生オーディションのセミナーがある事を知りました。タイミング的にも今後オーディションを受けることはないだろうしせっかくなら、と思いセミナーに参加した事が私の乃木坂人生の始まりでした」と活動のきっかけを語り、「そんな憧れだった場所はいろんな意味で想像を超えていて、楽しいこと、嬉しいことは勿論、今まで通り普通に生活していたら味わうことの無い自分ではどうする事も出来ないような辛いこともありました。傷付くことが怖くて逃げたくなった時もありました。そんな時にいつも支えてくれるのはメンバー、スタッフさんそしてファンの皆様でした」と周囲の支えの大きさを振り返った。
その上で「最後まで感謝を忘れずに、数年前に1度取り消した決断を後悔しないよう残りの2ヶ月と少しを全力で過ごしたいと思います」と記した。
吉田は、1995年9月6日生まれ。2016年に乃木坂46第3期メンバーオーディションに合格し、24年、35thシングル「チャンスは平等」で初選抜入りを果たしていた。
吉田綾乃クリスティーのプロフィール
吉田は「感謝」と題してブログを更新。3日間にわたり開催された東京ドーム公演への感謝を伝えると、8月9日の福岡公演を最後に同グループを卒業することを伝えた。
吉田は過去にも卒業を考えた過去があったことを明かし、「それから数年が経ち、自分の中でゆっくりではあったけど今のタイミングならもう何も思い残す事なく乃木坂46を好きなまま卒業出来るなと思えるようになりました」とつづった。
いつの日かアイドルという世界に憧れを持つようになった頃、たまたま見てたテレビに映っていた乃木坂46を見て一瞬で虜になってそこで3期生オーディションのセミナーがある事を知りました。タイミング的にも今後オーディションを受けることはないだろうしせっかくなら、と思いセミナーに参加した事が私の乃木坂人生の始まりでした」と活動のきっかけを語り、「そんな憧れだった場所はいろんな意味で想像を超えていて、楽しいこと、嬉しいことは勿論、今まで通り普通に生活していたら味わうことの無い自分ではどうする事も出来ないような辛いこともありました。傷付くことが怖くて逃げたくなった時もありました。そんな時にいつも支えてくれるのはメンバー、スタッフさんそしてファンの皆様でした」と周囲の支えの大きさを振り返った。
その上で「最後まで感謝を忘れずに、数年前に1度取り消した決断を後悔しないよう残りの2ヶ月と少しを全力で過ごしたいと思います」と記した。
吉田は、1995年9月6日生まれ。2016年に乃木坂46第3期メンバーオーディションに合格し、24年、35thシングル「チャンスは平等」で初選抜入りを果たしていた。