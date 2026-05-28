◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が今季9度目の先発登板で6回1失点でノーヒットピッチングを披露し降板。今季5勝目の権利を得るものの、規定投球回には到達しませんでした。それでも終始相手打線を圧倒し、MLB両リーグ通じて異次元の成績を残しています。

大谷選手は初回、先頭打者を三球三振に仕留め、後続も凡打に打ち取る上々の立ち上がりを見せると、2回も四球を1つ与えますが無失点、3回も2つの三振を奪って三者凡退でおさえます。

4回は先頭から四球と死球でランナーをため、その後、内野ゴロの間に初失点しますが、最少失点で切り抜けると、5回も先頭にこの日4つ目の四球を出しますが、後続を3人でおさえ、6回もこの日7個目の三振を奪うなどノーヒットピッチングで降板となりました。

この日は、6回99球を投げノーヒット。7奪三振5四死球1失点、QSは8度目を記録しました。終始、打者を圧倒するピッチングを披露し、防御率は『0.82』と0点台をキープ。惜しくも規定投球回には1イニング及びませんでしたが、MLB屈指の成績を残しています。