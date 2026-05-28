三重大と東大研究

海底に生息する貝が餌となる藻類を食べる際にプラスチックごみの表面を削り、マイクロプラスチックを発生させている可能性があるとの研究結果を三重大学と東京大学のグループがまとめた。

貝類の歯にプラスチックを削り取る能力があることを確認し、論文が国際学術誌に掲載された。

植食性の貝類は、おろし金のような小さな歯（歯舌（しぜつ））で、岩の表面に生えた藻類などを削り取って食べている。

研究グループはこの摂餌（せつじ）行動に着目。本州の沿岸部に多く生息する〈１〉ヤスリヒザラガイ〈２〉ヒザラガイ〈３〉マツバガイ〈４〉スガイ――の４種類の貝を鳥羽の海で採取し、歯舌の硬さや形状を調べた。

硬さが異なる〈１〉ポリプロピレン（ＰＰ）〈２〉ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）〈３〉ポリエチレン（ＰＥ）〈４〉アクリル（ＰＭＭＡ）〈５〉ポリ塩化ビニール（ＰＶＣ）――のプラスチック板（１０センチ四方）の表面に藻類を生やした後、１週間程度、貝を飼育した。

プラスチック板の表面を電子顕微鏡で観察すると、多くの組み合わせで傷ができていた。特に、鋭くとがった歯があるヤスリヒザラガイとマツバガイは、硬い材質を含む全てのプラスチック板に傷を残していた。傷の端には、数十マイクロ・メートル程度か、それよりも小さなプラスチックの塊が多数確認されたという。

研究グループの三重大生物資源学研究科、伯耆（ほうき）匠二准教授（３８）（海洋生態学）は「野外でも、貝類の摂餌行動で海底ごみから非常に小さいマイクロプラスチックが発生している可能性が高い」と説明した。

マイクロプラスチックは、海面や海岸のプラスチックが紫外線や波風にさらされて断片化して発生すると考えられてきた。マイクロプラスチックは、魚や貝といった様々な海洋生物の成長などに悪影響を及ぼす恐れが指摘されている。

伯耆准教授は「海底のプラスチックごみは、人目につきにくいこともあり、あまり注目されてこなかった。過度に危険性を強調するわけではないが、海底に沈むプラスチックごみが、マイクロプラスチックの恒久的な発生源になっているのかもしれない」と指摘した。