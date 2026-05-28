集めたくなるーーーッ！！【ガチャ】可愛いが大渋滞♡「キャラグッズ」に注目

可愛すぎるキャラクターグッズが次々と登場する【ガチャ】で、またしても気になる商品を発見！ 全種類集めたくなる可愛さは、ガチャを回す手が止まらなくなる予感。そこで今回は、思わず集めたくなりそうなカプセルトイの「キャラグッズ」に注目しました。

パステルカラーになって再登場！

「クレヨンしんちゃん めじるしアクセサリー2 ～パステルカラー～」は、2024年5月に登場した同商品のカラーリングが変わって、再登場したカプセルトイ。初登場の際は、レインコートがクリアカラーでしたが、今回はパステルカラーになっています。ラインアップは全6種類で、しんちゃんとひまわりだけ、レインコートではなく着ぐるみ姿なので、気になる人はチェックしてみてください。

金具まで可愛いハート型に

5月発売の「ちいかわ ハートのラバーマスコット」は、ぷっくりとした表面の仕上がりと、約6cmと存在感のある大きさが特徴。また、ラバーマスコットの形に合わせて、金具部分もハート型になっています。チョコレートを手にした各キャラクターたちの、嬉しそうな表情にも注目です。ラインアップは、全部で8種類。

カプセルを開けるたびに、「可愛すぎる！」と思わず興奮してしまいそうな「キャラグッズ」の数々。思わずコンプを狙いたくなりますが、1個でも十分満足度が高いので【ガチャ】を見つけたら、ぜひ1度はチャレンジしてみてください。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる