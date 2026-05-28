本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目の権利を持って降板した。打者としても9号となる先頭打者弾を放つ大活躍に、米識者から称賛が贈られている。

相手先発の菅野智之投手から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾で、自身を援護。スタジアムを沸かせた。

投手としては、制球に苦しみフラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線に的を絞らせず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

X上では投打両面での活躍に米識者から続々と称賛が贈られた。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏は「オオタニの投球は本来の基準からすると悪い内容だった。制球が定まらなかった。それでもヒットは与えなかった。1点だけ失った。そして7三振を奪った。今季の防御率を0.82に上げた。彼は先頭打者として本塁打も打った。私は以前から言っているが、これからも100万回言う。彼は我々がこれまで見た中で最高の選手だ」と絶賛した。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のネルソン・エスピナル記者は「オオタニは6回無安打投球したが、制球が悪く、球のキレもいつもの水準をやや下回る夜だった。それでも四球4つ、三振7つ。あ、あと本塁打も打った」と規格外さを強調。「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏も「オオタニが先頭打者弾を打ち、6回無安打投球をしたのに『不調の夜』だなんて、なんともおかしい話だ」と脱帽していた。



（THE ANSWER編集部）