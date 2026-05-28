鈴木唯人の市場価値がキャリアハイを更新

ドイツ1部フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人の市場価値がキャリアハイを更新した。

移籍情報サイト「トランスファーマルクト」が選手の市場価値をアップデートしている。

現在24歳の鈴木は今季デンマーク1部ブレンビーからフライブルクへとステップアップを果たした。シーズン序盤は控えや出番が限られたが、昨年11月より主力として定着。強豪レバークーゼン戦でのゴールや、UEFAヨーロッパリーグ（EL）ラウンド16のヘンク戦では1ゴール1アシストを記録し、チームをベスト8へと導くなど、チームを牽引した。

今月頭には鎖骨を骨折するも、来月から開幕するW杯メンバーに選ばれた。そんななか。「トランスファーマルクト」が最新の市場価値を公開。鈴木はフライブルク加入後の12月時点で1500万ユーロ（27億7000万円）、今年3月には1800ユーロ（33億3000万円）となり、そして最新では2400万ユーロ（44億4000万円）と着実に評価を高めている。

ファンからも「円安の影響とはいえ市場価値45億円弱！」「44億3千万！？」「40億円越えか」「もうプレミアかビッグクラブじゃないと手が出せなくなった」「大物だね」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）