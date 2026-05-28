一木一果の渥美メロン2種を食べ放題！ 伊良湖オーシャンリゾート「メロンフェア」

記事ポイント 愛知県田原市の伊良湖オーシャンリゾートで、2026年7月1日〜8月7日の期間限定「メロンフェア」が開催されます渥美半島産マスクメロンと今年初登場の黄色い品種「イエローキング」が食べ放題で提供されますホテル3階カフェでは田原産マスクメロン100％使用の「めろんスムージー」（990円）も販売されます 愛知県田原市の伊良湖オーシャンリゾートで、2026年7月1日〜8月7日の期間限定「メロンフェア」が開催されます渥美半島産マスクメロンと今年初登場の黄色い品種「イエローキング」が食べ放題で提供されますホテル3階カフェでは田原産マスクメロン100％使用の「めろんスムージー」（990円）も販売されます

愛知県田原市の渥美半島に位置するリゾートホテルが、今夏も旬のメロンを主役にした夕食ビュッフェイベントを開催します。

毎年好評を集める「メロンフェア」に、今年は新品種が加わり、食べ比べが楽しめる内容となっています。

約80種類の和洋中メニューが揃うライブキッチン形式のビュッフェと組み合わせ、夏のリゾート体験として提供されます。

伊良湖オーシャンリゾート「メロンフェア」





名称：メロンフェア場所：ビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」（伊良湖オーシャンリゾート2階）期間：2026年7月1日（水）〜8月7日（金）時間：2部制 第1部 17:30〜19:00（最終入場 18:15）／第2部 19:15〜20:45（最終入場 20:00）料金（夕食ビュッフェのみ）：大人 7,800円、小学生 5,600円、幼児（3歳〜未就学）4,200円（いずれも税込）宿泊プラン：1泊2食付き おひとり様 14,600円〜（税込、入湯税別）／2名様1室利用の場合オリジナルドリンク：アルコール 1,000円、ノンアルコール 800円（各税込、なくなり次第終了）※メロンの生産状況により、提供品種・内容および開催期間が変更となる場合があります

伊良湖オーシャンリゾートは、アイコニア・ホスピタリティが運営する愛知県田原市の全室オーシャンビューの温泉リゾートホテルです。

今夏の「メロンフェア」では、渥美半島が国内有数のメロン産地であることを活かし、2種類の田原産メロンを食べ放題で提供します。

会場となるビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」は、ホテル2階に位置し、シェフが目の前で調理するライブキッチン形式を採用しています。

今年の目玉は、今回初登場となる品種「イエローキング」の追加です。

渥美半島の温暖な気候のもと育まれた2種類のメロンを食べ比べながら、和洋中約80種類のメニューとともに夏の食卓を楽しめる構成となっています。

2種類の田原産メロン食べ放題





「田原産マスクメロン」は、1本の木から1玉のみを育てる「一木一果」の栽培法により、栄養とうまみが1玉に凝縮された高品質な品種です。

甘みと香りの強さが特長で、カットして盛り付けたものをそのまま味わうほか、自身でトッピングするソフトクリームと組み合わせてオリジナルパフェに仕立てる楽しみ方も提供されます。





今年新登場の「イエローキング」は、鮮やかな黄色の果皮が目を引く夏限定の品種です。

乳白色の果肉は果汁が多く、まろやかな甘みのなかにさっぱりとした後味が広がります。

渥美半島では”渥美半島の黄色い宝石”とも称されており、マスクメロンとは異なる風味の食べ比べが可能です。

メロンフェア限定スイーツ





本フェア限定のスイーツラインアップには、赤肉メロンジャムとメロンムースを組み合わせた「メロンケーキ」が登場します。

ほかにも、パイナップルとオレンジで仕上げたムースケーキ「アナナスオランジュ」、赤肉メロンゼリー、タルト、プチシュークリーム、カスタードクリームとバニラが香るロールケーキなど、多彩なスイーツが提供されます。

ライブキッチンの和洋中ビュッフェ





牛肉の鉄板焼き、余分な脂を落としながらじっくり仕上げるロティサリーチキン、出来立てのあおさラーメンなど、新鮮な魚介や渥美野菜を活かした料理が約80種類揃います。

シェフが目の前で仕上げるライブキッチン形式で、音や香りとともに料理が提供されます。





マグロ、サーモン、エビなど新鮮なネタを使った握り寿司がその場で提供されます。

白衣の板前が黒いトレーに次々と並べていく光景は、ライブキッチンならではの見どころのひとつです。

メロン・桃のオリジナルドリンク





メロンと桃を使ったオリジナルドリンクが大人・子ども向けの2種類で用意されます。

ノンアルコールドリンクは乳酸飲料ベースで、やさしい甘さとすっきりとした後味に仕上がっています。

アルコールドリンクはウォッカベースで、料理との相性を考慮した爽やかな味わいです。

海景色を背景に、緑・ピンク・白のグラスが並ぶ夏らしいビジュアルも特徴のひとつです。

SARAS CAFE・SHOPのめろんスムージー





名称：めろんスムージー場所：SARAS CAFE・SHOP（伊良湖オーシャンリゾート3階）期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）料金：990円（税込）※なくなり次第終了

ホテル3階の「SARAS CAFE・SHOP（サラスカフェ・ショップ）」では、田原産マスクメロンを100％使用した「めろんスムージー」が販売されます。

1杯に約200gの果肉を使用した濃厚な一杯で、素材本来の甘さと香りが口いっぱいに広がります。

テイクアウト対応しており、渥美半島のドライブと組み合わせる形でも利用できます。

販売期間はメロンフェア開催より1カ月早い6月1日から始まり、8月31日まで続きます。

伊良湖オーシャンリゾートについて





TEL：0531-35-6111（代）客室数：154室（全室オーシャンビュー）チェックイン：15:00（最終24:00）／チェックアウト：10:00温泉：伊良湖温泉（ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉）アクセス（電車）：JR・名鉄「豊橋」駅西口より無料送迎バスで約70分アクセス（車）：東名高速道路 浜松西ICまたは豊川ICより約90分公式サイト：irago-ocean-resort.com

愛知県田原市に位置する伊良湖オーシャンリゾートは、地上7階・154室の全室オーシャンビューを備えた温泉リゾートホテルです。

伊良湖温泉の露天風呂・内湯・サウナ・ジャグジーに加え、屋外プール（夏季限定・宿泊者無料）、キッズパーク、エステサロン「マリーン」、ペットハウスなど多様な施設が揃っています。

レストランはシーサイドレストラン「トリデンテ」、ビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」、「SARAS CAFE・SHOP」の3店舗が展開されています。

2種類の田原産メロンを食べ放題で提供するメロンフェアは、今夏の家族旅行や友人同士の夏季リゾート滞在の選択肢として、7月1日から8月7日の期間に夕食ビュッフェとして楽しめます。

大人7,800円（税込）で和洋中約80種のライブキッチン料理と2種のメロン食べ放題、フェア限定スイーツが揃う内容は、渥美半島の夏の旬をひとつの食卓に凝縮したものとなっています。

伊良湖オーシャンリゾート「メロンフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. メロンフェアの夕食ビュッフェは何歳から有料になりますか？

A. 3歳から料金が発生します。

3歳〜未就学児は4,200円（税込）、小学生は5,600円（税込）、大人は7,800円（税込）です。

2歳以下の料金はプレスリリースに記載されていないため、詳細は伊良湖オーシャンリゾートの公式サイトに掲載されています。

Q. めろんスムージーはメロンフェア期間中以外でも購入できますか？

A. めろんスムージーの販売期間は2026年6月1日（月）〜8月31日（月）で、メロンフェアの開催期間（7月1日〜8月7日）よりも長く設定されています。

販売はなくなり次第終了となります。

Q. 「イエローキング」とマスクメロンはどのような違いがありますか？

A. 田原産マスクメロンは1本の木から1玉のみを育てる「一木一果」で栽培された濃厚な甘みが特長の品種です。

一方「イエローキング」は鮮やかな黄色の果皮を持つ夏限定の品種で、乳白色の果肉は果汁が多く、まろやかな甘みとさっぱりとした後味が特長です。

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