お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、Netflix作品「俺のこと、なんか言ってた？」に出演することが発表されている。俳優名義の「茺田雅功」として主人公のライバル役を演じ、テレビ朝日系「検事・鬼島平八郎」以来、16年ぶりにドラマ出演を果たす。

同作は、役所広司が主演、宮藤官九郎が脚本を務める作品で、企画・プロデューサーを務めるのはTBS系「不適切にもほどがある！」など、数多くのヒット作を生み出してきた磯山晶氏。浜田は、1991年に放送したTBS系ドラマ「パパとなっちゃん」で磯山氏と関係が深まり、同氏からオファーがあったことで出演を決定したと明かしている。

浜田雅功の初個展は「ダウンタウン復活」への布石か

浜田といえば、かつてTBS系「人生は上々だ」や「竜馬におまかせ!」、「明日があるさ」（ともに日本テレビ系）など、高視聴率ドラマで数多く主演を務めた人気俳優だ。しかし、パッタリと俳優業は行わなくなり、16年間も作品に出演していなかった。それだけに、テレビ業界には驚きの声が広がっているという。

「浜田さんは、俳優仕事に乗り気ではないとテレビ業界のスタッフたちは思っていました。なので、今回の『俺のこと、なんか言ってた？』への出演にはみな驚いています。磯山さんは、TBSを退社して初となるNetflix作品で、かなり気合を入れて浜田さんを口説いたようです。浜田さんもノリノリで撮影しているそうです」（民放関係者）

久しぶりに俳優として作品に出演する浜田だが、民放各局もドラマのオファーを準備しているといううわさが漏れ伝わってきている。特に前のめりなのが、過去に浜田が出演したドラマを多く制作している、TBSと日本テレビなのだとか。

「浜田さんは、いまでも国民的な人気を誇っていますし、テレビドラマに出演となれば大きな話題になります。Netflixに便乗して、民放各局のドラマプロデューサーたちも浜田さんを主演にした作品を制作したいと動き出しているといううわさです。バラエティー番組でも関係性が深いTBSと日テレは、連ドラではなく単発のスペシャルドラマでもいいから、浜田さんの主演作を制作したいと考えているといいます。浜田さんも、久しぶりにドラマの撮影をして刺激を受けているようですし、いままでになくオファーを受けてくれる可能性は高まっています」（民放関係者）

果たして、誰もが気軽に見られるテレビドラマで、浜田が俳優として復活する日は来るのだろうか。