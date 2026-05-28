アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた詰めの交渉が続く中、アメリカ軍がイランの軍事施設を新たに攻撃しました。

ロイター通信によりますとアメリカ軍は27日、イラン南部にあるドローンの管制所に対し新たな攻撃を行いました。あわせて4機のドローンも撃墜したということで、アメリカの当局者は攻撃が「純粋に防御目的」で行われ、停戦を破ったわけでは無いと主張しています。

これに対し、イランメディアはイラン軍が中東にあるアメリカ軍基地に報復攻撃を行ったと報じました。ロイター通信はアメリカ軍の基地があるクウェートでドローンによる攻撃があったと伝えていて、緊張が高まっています。

こうした中、トランプ大統領はイランとの協議について次のように述べました。

トランプ大統領「イランは強く合意を望んでいる。しかしまだそこには至っていない。我々は満足していないがいずれ満足するだろう。さもなくば、やるべきことをやり遂げるまでだ」

また、ホルムズ海峡については「アメリカが監視するが、誰も支配することはない。それが交渉の一部だ」と強調しました。アメリカとしては全面的な攻撃再開の可能性も残しつつ、イランに譲歩を迫る構えです。