上方落語協会の理事会、総会が28日、天満天神繁昌亭（大阪市北区）で開かれ、現会長の笑福亭仁智（73）の再選が承認された。

仁智は「繁昌亭が20周年、（上方落語）協会が来年で70周年。皆で一丸となって節目を乗り切り、新しい世代へ引き継ぎたい」と抱負を語った。人気は2年。仁智は5期目となる。

同協会の次期会長選挙候補者選挙は先月28日に非公開で行われ、18年に勇退した前会長の桂文枝（82）との接戦を制し、仁智が次期会長候補に。この日、総会、理事会で承認されて正式に再選された。

18年に会長に就任した仁智はコロナ禍からの立て直しなどに手腕を振るい、入門15周年を迎えた若手に「翔ぶトリウィーク」を開催して飛躍のチャンスを与えるなど、多くの新しい取り組みにも尽力してきた。

過去4期の間に協会の内部規定など修正、追加する必要があったため、同じ理事で協会を構成してきたが、今回は25人の理事のうち9人が若返り。20人の噺家の理事のうち8人が新任となった。桂米紫（52）、笑福亭呂好（45）、桂福丸（48）、露の眞（39）らこれまでの理事より10〜30歳以上下の世代が協会幹部に名を連ねた。

繁昌亭が20周年を迎えた今年、協会70周年となる27年には協会を挙げてイベント開催を企画。仁智自身は今期限りでの勇退を考えているようで「“おおっ”と言う企画を近々発表します」とこれからの任期2年の意気込みを語った。