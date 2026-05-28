BTS、「SWIM」が今年リリース楽曲として初のSpotify5億ストリーミングを突破｜W杯決勝ハーフタイムショーにも出演決定

3月に発売されたBTSのThe 5th Album‘ARIRANG’のタイトル曲「SWIM」が、グローバルな音楽配信プラットフォーム・Spotifyで累計再生回数5億回（5月26日時点）を突破。今年、全世界で発表された曲の中で初めて5億ストリーミングの壁に到達した。

「SWIM」は、荒波の中でも止まらず自分のペースで泳ぎ続ける意志と、人生への深い愛を込めた楽曲。RMが作詞全般に参加し、「今のBTS」が考える率直な物語を歌詞にした。

この曲は世界的な熱狂を証明するかのように、25日（現地時間）にアメリカの三大ポップ音楽賞の一つである「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards）」で「ソング・オブ・ザ・サマー」を受賞。リリースからわずか6日間の成績で候補に上がり、受賞まで手にし、グローバルヒット曲の波及力を証明した。 BTSは「どんな状況でも泳ぎ続けて進むすべての方々に、愛と応援を送る。ずっと泳ぎ続けよう」という感想を残した。

「SWIM」は2026年の最高の夏の曲として圧倒的な成績を収めた。米ビルボード・メインソングチャート「Hot 100」（4月4日付）で1位にチャートインし、現在まで8週間チャート入りを続け、長期的なヒットを維持している。

さらに、3月28日に発表されたイギリスの「オフィシャルシングルトップ100」（3月27日〜4月2日付）では2位にチャートインし、グループの新記録を樹立。Spotifyの「Weekly Top Song Global」では、4週連続で1位を獲得した。

BTSが3年9か月ぶりにリリースしたThe 5th Album‘ARIRANG’は、タイトル曲を含む全収録曲が幅広く支持されている。アルバムに収録された14曲すべてがSpotifyで1億ストリーミングを突破した。

韓国の国宝第29号である聖徳大王神の鐘の音を収めたInterlude「No. 29」まで、1億回以上の再生回数を記録し、注目を集めている。さらに「Body to Body」と「Hooligan」は5月13日と26日それぞれで2億ストリーミングを達成した。

BTSは現在、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を開催中。さらに、7月19日（米国時間）にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催される史上初のFIFAワールドカップ(TM)決勝ハーフタイムショーでは、マドンナ、シャキーラと並んでヘッドライナーとして出演することが決まっており、ワールドワイドな活躍に拍車をかけている。

【BTS The 5th Album‘ARIRANG’販売概要】

韓国発売日：2026年3月20日（金）日本発売日：2026年3月21日（土）

販売サイト★BTS Weverse Shophttps://go.weverse.io/qt3S/rke18vnp※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象。

★UNIVERSAL MUSIC STOREhttps://umusic.jp/4HkVhaZb※本アイテムは新サイト（UNIVERSAL MUSIC STORE）にて販売。商品のご購入にあたっては新サイトにおける会員登録／アカウント有効化が必要となるため、詳細は新サイト内特設ページ記載の手順を参照。

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