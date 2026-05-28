Nulbarich・JQのソロプロジェクトJeremy Quartus、新曲「STILLNESS」リリース｜サマソニ出演も決定

2024年をもって活動を休止しているNulbarich（ナルバリッチ）のボーカル・JQによるソロプロジェクト“Jeremy Quartus（ジェレミー クォータス）”が、第4弾シングル「STILLNESS」を5月29日（金）にリリースすることを発表した。

本作は、都会的で洗練されたR＆Bナンバーでありながら、“静寂のなかにある熱”を、メロウなグルーヴと内省的な言葉で描き出した一曲。聴き手のもっとも個人的な記憶へと触れてくるような、体温を感じられる絶妙なる心地良い楽曲となっている。

JQは、2025年7月よりソロプロジェクト・Jeremy Quartusをスタート。他アーティストへの楽曲提供やプロデュースも行い、DJとしても活動している。4月22日にリリースされたadieu（上白石萌歌）のEP『adieu 5』収録曲「Untitled」では作詞・作曲を手がけており、8月14日（金）には『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』東京公演のSpotify Stageに出演することも決定している。

【リリース情報】

2026年5月29日（金）4th Digital Single 「STILLNESS」Releasehttps://jeremyquartus.lnk.to/stillness