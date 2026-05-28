「熟年夫婦みたい」アンガ田中、山根の誕生日を祝福「箕輪はるかさんかと」「2人揃って50歳！めでたい!!」
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんは5月27日、自身のInstagramを更新。相方・山根良顕さんの誕生日を報告し、ラブラブショットを披露しました。
【写真】夫婦のような田中＆山根
コメントでは「山根さんお誕生日おめでとうございます」「箕輪はるかさんかと思いました」「熟年夫婦みたいで素敵！」「2人揃って50歳！めでたい!!パッと見ほんとの夫婦みたい」「しっかり手を繋いでて夫婦にしか見えません」「お似合いです」「しっくりし過ぎてる〜 しかも何故か癒される〜」「あら お着物がよくお似合いで」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】夫婦のような田中＆山根
「しっくりし過ぎてる〜」田中さんは「今日は山根の誕生日 アンガールズコンビ揃って50歳になりました！ハートのようでハートになってない写真つけておきます」とつづり、1枚の写真を投稿。スーツを着用した自身と、着物を着用した山根さんのツーショットです。2人は手を合わせてハートを作ろうとしています。仲の良さが伝わってきます。
「子供が産まれました」14日には「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告していた田中さん。赤ちゃんを抱っこした自身のショットを載せています。今回の投稿では「今月は田中さんもパパになったしおめでたいことづくしですね」といったコメントも見られました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)