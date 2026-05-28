スポーツ用品販売のアルペンは、体験型アウトドアショップ「アルペンアウトドアーズ（Alpen Outdoors）」16店舗において、人気トレッキングメディア「山旅旅」が展開するオリジナルブランド「山旅（YAMATABI）」の取り扱いを、6月1日から順次開始する。

「山旅（YAMATABI）」はアクティビティにとらわれず、様々な旅と日常の中で「あって良かった」と思ってもらえる山道具を発信し続けたい、そんな思いから名付けられた。

山・旅・日常をボーダーレスに使うことができる汎用性の高さを重視し、軽量で使いやすい、どこにもない特徴を備えた丁寧なものづくりを心がけ制作されている。

機能性において、登山装備の軽量化にインパクトを及ぼす、かゆいところに手が届く山道具メーカーとなっている。

「山旅（YAMATABI）」のアイテムの特徴は、手に取った瞬間に「軽さ」での驚きを与え、さらに着用した際には、その「着心地の良さ」と「機能性」で二度驚かされるデザインが追求されている。登山シーンだけでなく、普段着としても自然に着用できるよう、ロゴの大きさやあしらいが配慮され、決して大げさではないシンプルなデザインとカラーリングが採用されている。本格的な登山からタウンユースまで、シーンを選ばず活躍する。特定の季節だけに限定されたモノづくりをあえて避け、1年を通して愛用し続けられる「スタンダード」であることが大切にされている。消費的なサイクルではなく、常に使い手の側に寄り添い、いつの時代も「あって良かった」と感じられる普遍的な価値を提案し続けている。



「ダイニーマ製2wayウエストポーチ」

「ダイニーマ製2wayウエストポーチ」は、ウエストポーチでもサコッシュでも快適に使える2WAYモデル。外側にはストレッチ性と耐久性に優れたVenom Stretch Mesh ECO MAX ポケット、内側には汗から荷物を守る2層構造メッシュを採用した。登山・ランニング・自転車・釣りまで、あらゆるアクティビティで活躍する多機能ポーチになっている。



「アルファダイレクト90 ULジャケット」

「アルファダイレクト90 ULジャケット」は、世界最軽量級のミドルレイヤーを目指してデザインした、POLARTEC アルファダイレクト90を使用したシンプルなジャケット。軽さを追求しミドルレイヤーらしく、ポケット、フードを排除している。襟は約4cmと短めにデザインし、上からシェルジャケットを羽織ってもオーバーヒートしない作り。ジャケットタイプでは世界最軽量級のアクティブインサレーションとなっている。



「アルファダイレクト90 ULタイツ」

「アルファダイレクト90 ULタイツ」は、POLARTEC アルファダイレクト90を使用したシンプルで超軽量なアクティブインサレーション・タイツ。ポケットは一切なくシンプルなデザインとなっている。小屋泊、テント泊用パジャマとしても活用できるように軽量性にこだわったシルエットとウエストバンドを使用している。冬はハードシェルパンツのインナータイツとして、3シーズンでは軽量なパジャマとして、またショーツやロングパンツと合わせて適度な保温性を維持しつつ蒸れを抑えた快適な行動着として活用することができる。水や汗で濡れてもすぐに乾く速乾性能を備えている。また濡れてもロフトが維持されやすいため、化繊インサレーションならではの保温力が低下しにくい特長を備えている。

［小売価格］

ダイニーマ製2wayウエストポーチ：1万4990円

アルファダイレクト90 ULジャケット：1万8990円

アルファダイレクト90 ULタイツ：9990円

（すべて税込）

［発売日］6月1日（月）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp