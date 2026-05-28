敷島製パン（Pasco）は、「超熟 ライ麦入り（6枚スライス／5枚スライス／3枚入）」を6月1日にリニューアル発売する。

「超熟 ライ麦入り」は、超熟製法（小麦粉を熱湯でα化し、低温で長時間じっくり熟成させ焼き上げるPasco独自の製法）ならではのしっとりもっちり、やわらかな食感や小麦本来の甘みに加え、ライ麦の香ばしさや、プチプチとしたほどよい粒感を楽しめる食パンで、毎日の食事の中で食物繊維が摂れる（1枚当たり2.6g／6枚スライスの場合）ことから、健康を意識したい人にも好評を得ている。

国産小麦の小麦粉を13％使用（小麦粉中）しており、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった「和小麦」ブランド商品の一つでもある。

今回のリニューアルでは、焙煎ライ麦全粒粉を使用することで、ライ麦の香ばしい風味や味わいを、より楽しめるようになった。

「バラエティブレッド」シリーズは、健康感のある素材を取り入れたシリーズ。豊富なラインアップで日々の食卓にちょっとしたこだわりや彩りを演出し、より豊かで楽しい食生活を提案する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月1日（月）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp