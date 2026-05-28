すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、6月4日午前9時から、「とん汁みそらーめん」を販売する。

すき家に牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」が期間限定で登場する。



「とん汁みそらーめん」

「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯になっている。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げた。手頃なサイズながら、牛丼と一緒に食べることで、食事の食べ応えがアップする。しっかりとした満足感を得られる一杯を、ぜひ楽しんでほしい考え。

同時に、好きなメイン商品と一緒にお得に楽しめる「とん汁みそらーめんたまごセット」「とん汁みそらーめんおしんこセット」も登場する。また、どの時間帯においても好みのセットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更することが可能。

ぜひこの機会に、すき家やおうちで「とん汁みそらーめん」を食べてほしいという。

［小売価格］

牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット：850円

牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット：850円

とん汁みそらーめん（単品）：360円

（すべて税込）

［発売日］6月4日（木）

すき家＝https://www.sukiya.jp