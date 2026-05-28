タレントの梅宮アンナさんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。夫でアートディレクターの世継恭規さんとの結婚1周年を迎え、2人でハワイを訪れたことを報告しました。

【写真を見る】【 梅宮アンナ 】結婚１周年 夫とハワイへ「結婚をして一年目ですが、来年も、再来年も、ずーっと一緒にいれたらいいなって思った事が嬉しいです」





梅宮さんは「この度5月23日で私達は結婚1周年を迎えました」と投稿。









結婚1年について「出会って10日目に入籍をしたので、結婚からお互いを知っていく事から始まりました。」「年齢的にも、互いが出来あがった人間が結婚をするのって決して楽しいことばかりではありません。。」「歳をとった事で譲れないモノも決して少なくないですよ〜。喧嘩も沢山あって、周りも心配をさせてしまった事もあって」「喧嘩をしながら互いを知っていく感じでした。」「私はこんな事が嬉しくて こんな事が嫌な事かと。。色々勉強になっています」と様々な思いを振り返ります。









それでも「結婚をして一年目ですが、来年も、再来年も、ずーっと一緒にいれたらいいなって思った事が嬉しいです」と幸せを噛みしめています。









また別の投稿では「結婚1周年を迎えて 記念として、ふたりはハワイを選びました

」と投稿。









結婚1周年の記念としてハワイを訪れたことについて梅宮さんは、「私が最後にハワイに来たのは8年前でした。父親との最後の旅行はハワイでした。ハワイが大好きだった父親でした。父親と最後に泊まったホテルを選んで。。。」と、２０１９年に亡くなった、父・梅宮辰夫さんとの思い出の地であることを明かし、父とハワイで最後に宿泊したホテルを選んだことを綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】