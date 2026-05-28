森永乳業は、カップアイス「MOW（モウ）」シリーズから、夏限定の新シリーズ「Wジェラート」より「MOW（モウ）Wジェラート 塩バニラ＆メロン」を6月8日に数量限定で発売する。

「MOW（モウ）」は、乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめるカップアイス。素材の個性を最大限引き出すために“ラベルクリーン処方（素材の味を引き出すために最低限の原料だけで製造するという同社の考え方の名称）”で仕上げている。また、口の中で混ざり合うなめらかでキメの細かいアイスを実現するために独自に開発した“低温急速凍結製法”を採用している。

酷暑日（最高気温40℃以上の日）が今年4月に気象庁によって正式に制定されるなど、記録的な猛暑が続き、夏の暑さは年々厳しさを増している。こうした中、外出を控えて自宅で過ごすイエナカ消費の需要が拡大しており、夏場のアイスには「さっぱりとした清涼感」と「満足感」の両立を求めるニーズが高まっている。

今回発売する「MOW（モウ）Wジェラート 塩バニラ＆メロン」は、「MOW（モウ）」史上“初”となる暑い夏にも食べやすいジェラートタイプ。メロン果汁を22％（製品に占めるメロン果汁の割合は11％）使用した本格的で爽やかな味わいのメロンジェラートと、「MOW（モウ）」ならではのミルク感のあるバニラにロレーヌ産岩塩でアクセントを加えたなめらかな塩バニラジェラートを、マーブル状に充填。2つの味わいを一度に楽しめるアイスになっている。

従来の2色マーブルとは異なり、ゆるめのマーブル設計とすることで、それぞれの味を単独で味わったり、混ぜ合わせたりと、好みに合わせた食べ方を楽しめる。

「MOW（モウ）Wジェラート 塩バニラ＆メロン」を食べてもらい、イタリアの夏を思わせるような、心地よいひとときを楽しんでほしい考え。

［小売価格］180円（税別）

［発売日］6月8日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp