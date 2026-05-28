フリーアナウンサーの中川安奈さんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。妹とのランチ2ショット写真を投稿しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 妹との“仲睦まじい”ランチ2ショット公開 「姉妹の姉は面長率が高い」説に「中川家はまさにそれ！」と共感





投稿では「少し前の妹とのランチ」とコメントし、カフェ風の室内で妹と並んでVサインを送る仲睦まじい様子を公開しています。







中川さんはさらに、SNSで話題になっているある投稿にも言及しました。「最近『姉妹の姉は面長率が高い』っていう投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのか」と自身の家族にも当てはまると明かし、「よく仕草や話し方が似てると言われます笑」と姉妹の共通点についても触れています。







この投稿に、「安奈ちゃんも妹さんも可愛い」「あまりにも素敵なツーショット」「素晴らしい姉妹だね 目元なんか、そっくり」「美人姉妹、めちゃくちゃ可愛い」「美人姉妹だし、お二人とも可愛い、そして目がキレイです」「中川家姉妹のオーラが凄い！！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】