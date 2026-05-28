ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3が、2026年6月22日（月）よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。第1話配信後は毎週1話ずつ更新され、全8話構成となる。日本語吹替版も同時配信される。

本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」本編の約200年前を舞台に、ターガリエン家の王位継承争いを描く前日譚シリーズ。2022年のシーズン1は、初回プレミア配信・放送において全米およびヨーロッパでHBO史上最多視聴者数を更新し、続くシーズン2でも1話平均約2500万人（全米）の視聴者を獲得した。

© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc. © 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

シーズン3では、王位をめぐって《黒装派》と《翠装派》に分裂した王家と兵士たちの攻防がさらに激化。《翠装派》と結託した自由都市の艦隊が迫るなか、《黒装派》の拠点海域を舞台にした壮絶な海上戦「ガレットの海戦」へ発展していく。さらに、多くのドラゴンを兵器として投入する奇襲も加わり、七王国史上最大の内乱“双竜の舞踏”が本格的に幕を開ける。

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政治的な駆け引き、仲間の裏切り、非情な死、そして大規模なドラゴン戦まで、これまで以上に戦火がウェスタロス全土へ広がるシーズンになりそうだ。配信は4K、Dolby Vision、Dolby Atmos対応で行われる。

キャストは、レイニラ・ターガリエン役のエマ・ダーシー、デイモン・ターガリエン役のマット・スミス、アリセント・ハイタワー役のオリヴィア・クックら主要キャストが続投。新たに、トミー・フラナガン、ダン・フォグラー、ジェームズ・ノートンも出演する。

日本語吹替版には、早見沙織、津田健次郎、坂本真綾、大塚明夫、諏訪部順一らが続投。レイニラ役を早見、デイモン役を津田、アリセント役を坂本、コアリーズ役を大塚、クリストン・コール役を諏訪部が務める。

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《黒装派》と《翠装派》の勢力図が大きく変わり、ドラゴン同士の衝突も本格化するシーズン3は、シリーズ全体の流れを大きく動かす章になりそうだ。七王国史上最も熾烈な内乱と言われる“双竜の舞踏”が、いよいよ本格開戦となる。

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「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3は、2026年6月22日（月）よりU-NEXTで独占配信。