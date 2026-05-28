ILLIT、新曲『It’s Me』が米ビルボードに3週連続チャートイン！日本でも記録更新の快挙

ILLITが、アメリカ・ビルボードの主要チャートに3週連続でチャートインした。

5月27日（現地時間）、ビルボードが発表した最新チャート（5月30日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It’s Me』が、「グローバル（米国除く）」で47位、「グローバル200」で95位を記録した。

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アルバムチャートでの活躍も目立っている。『MAMIHLAPINATAPAI』は、「ワールドアルバム」6位、「トップダンスアルバム」15位、「トップアルバムセールス」25位にランクイン。音源とアルバムの両面で安定した好成績を収め、グローバル市場で存在感を高めている。

『It’s Me』は日本でも目覚ましい成果を上げている。オリコンは5月27日、「『It’s Me』が今年度の海外女性グループ最高週間再生数を更新した」と発表。さらに、「中毒性のあるテクノビートに合わせて独特なダンスを繰り出す同曲のチャレンジ動画が広がりを見せ、累積再生数は1638.1万回となった」と伝えた。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

このほか、『It’s Me』はBillboard JAPANの「Streaming Songs」で6位（5月27日付／集計期間5月18日〜24日）、「Hot 100」で7位を記録。世界中のYouTube利用者データを基に集計されるグローバルYouTube「週間人気曲」では13位（集計期間5月15日〜21日）に入り、3週連続チャートインを果たした。

韓国国内の音源チャートでも勢いを増している。同曲はMelon週間チャートで20位（集計期間5月4日〜10日）に初登場した後、最新チャートでは3位（集計期間5月18日〜24日）まで順位を上げた。

さらに、Bugs、Genie、FLOなど韓国主要音楽配信サービスのリアルタイムチャートでも1位（5月25日）を席巻し、圧倒的な音源パワーを見せつけた。

ショート動画ブームも人気を後押ししている。『It’s Me』は、短い動画でも強い印象を残すメロディで、トレンドに敏感な世界中の10〜20代の心を掴み、TikTok Music「Viral 50」で13位（5月22日付）を記録した。

また、TikTok内で同曲が使用された動画（オリジナルサウンド含む）は60万件を突破した。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。